МВС: під час сутичок під Радою постраждали 7 поліцейських

Під час сутичок під Верховною Радою в центрі Києва постраждали семеро поліцейських, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Результатом перешкоджанню законним діям поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: двоє правоохоронців – легкого та п’ятеро – середнього. За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок», – заявили в МВС.

У відомстві зазначили, що дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України («погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Зіткнення з поліцією в наметовому містечку під Радою

​Зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України. Народний депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків «штурмом», а його колега Єгор Соболєв заявив, що наметовий табір «розтрощений спецпризначенцями».

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що слідчі працювали у рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві в грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.

Правоохоронці повідомляли, що до відділень поліції доставили понад 100 людей, які чинили спротив силовикам біля будівлі Верховної Ради.

Керівник секретаріату офісу омбудсмена Богдан Крикливенко повідомив, що затримані 112 людей. Він заявляв, що унаслідок сутичок шпиталізовані п’ятеро жителів наметового містечка та четверо співробітників правоохоронних органів.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій на території наметового містечка біля Верховної Ради вони вилучили дев’ять гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» та п’ять димових мін.