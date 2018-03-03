За заявою журналіста Радіо Свобода про застосування поліцією газового балончика буде перевірка – Крищенко

До Печерського управління поліції міста Києва звернувся журналіст із повідомленням про те, що працівник поліції застосував до нього газовий балончик, підтвердив начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко. Цим журналістом є співробітник Радіо Свобода Сергій Нужненко.

«Ми проведемо службову перевірку, матеріали якої будуть направлені у прокуратуру. Моя позиція як керівника поліції Києва: журналісти однозначно мають право і повинні займатися своєю професійною діяльністю. І ніхто, в тому числі поліцейські, не повинні їм перешкоджати. Водночас ця діяльність не має шкодити проведенню поліцейських операцій або слідчих дій», – сказав Крищенко.

Він заявив, що перевіряють повідомлення у соцмережах, де ще двоє представників ЗМІ написали про перешкоджання їхній роботі 3 березня.

За даними Крищенка, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку і 7 працівників поліції. Інформації про тяжкі ушкодження немає, додав він.

«Загалом доставили 111 осіб. Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України і на чотирьох осіб складено адміністративні протоколи. На цей час в управліннях поліції перебуває вісім осіб, усіх інших опитали і відпустили», – сказав керівник столичної поліції.

Він повідомив, що під час обшуку вилучили кілька предметів, схожих на гранати, димові міни, шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, кийки тощо.

За даними Інституту масової інформації, крім журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, під час «слідчих дій» під Верховною Радою сьогодні постраждали також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).

Журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко розповів: у момент нападу знімав на відео ранкові події під будівлею Верховної Ради в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. Аж раптом працівник поліції підійшов до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.

Зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України. Народний депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків «штурмом», а його колега Єгор Соболєв заявив, що наметовий табір «розтрощений спецпризначенцями».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Зіткнення з поліцією в наметовому містечку під Радою

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомляв, що слідчі працювали у рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві в грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.