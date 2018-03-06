Північна Корея готова зупинити ядерні випробування, вести переговори зі США – Південь

Північна Корея готова провести саміт із Південною Кореєю у квітні, вести переговори зі США про відмову від ядерної зброї і на час цих переговорів зупинити ядерні випробування, повідомив 6 березня офіс президента Південної Кореї.

Цей саміт буде вже третьою зустріччю лідерів двох Корей, які формально залишаються у стані війни після того, як Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором.

«Північна Корея чітко заявила про свою готовність до денуклеаризації Корейського півострова і про те, що немає підстав для неї мати ядерну програму, якщо військові загрози проти Півночі будуть зняті та її режим буде в безпеці», – заявив радник із питань національної безпеки президента Південної Кореї Чон Ий Ен 6 березня після того, як повернуся з поїздки до Північної Кореї.

Чон, який під час візиту зустрівся із лідером Півнінчої Кореї Кім Чен Ином, також заявив, що сторони погодилися встановити гарячу телефонну лінію між лідерами країн.

Південна Корея відправила переговорників у Північну Корею вперше за десять років. Це стало головним результатом так званого «олімпійського перемир’я», яке дві держави неофіційно уклали на час проведення зимової Олімпіади в Пхьончхані.

Попередні два саміти Південної і Північної Кореї відбулися в 2000 і 2007 роках.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп після пропозиції щодо діалогу з Пхеньяном заявив, що переговори із Північною Кореєю відбудуться тільки «на правильних умовах».

Речник Міністерства закордонних справ Північної Кореї пізніше закликав США відмовитися від будь-яких передумов для переговорів.

Минулого місяця американські посадовці повідомляли, що віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи у Південній Кореї на Олімпіаді, мав зустрітися зі представниками Північної Кореї, зокрема із сестрою Кім Чен Ина, але північнокорейська сторона скасувала зустріч в останню хвилину.

У лютому Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяна з метою тиску на його ядерні і ракетні програми. КНДР цей крок назвала «актом війни».