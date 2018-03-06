На борту літака, який розбився у Сирії, були 39 російських військових – Міноборони

На борту літака Ан-26, який розбився в Сирії 6 березня, були 39 російських військових, уточнює Міністерство оборони Росії.

Раніше у відомстві повідомляли про 32 загиблих унаслідок аварії.

«За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 33 пасажири і шість членів екіпажу. Усі вони військовослужбовці Збройних сил Росії. Вогневого впливу по літаку не було. Комісія Міноборони Росії вивчає всі можливі версії події», – заявили у відомстві.

6 березня Міністерство оборони Росії повідомило, що в Сирії під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. У відомстві, посилаючись на попередні дані, заявляли, що на борту перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу.

У міністерстві заявили, що причиною аварії могла стати технічна несправність.

Військова операція збройних сил Росії в Сирії проводиться з осені 2015 року. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ з Сирії у зв’язку з «виконанням» поставлених бойових завдань.