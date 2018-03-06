Порошенко – Пенсу: надання Україні оборонної зброї США є сигналом для інших партнерів

Президент Петро Порошенко подякував США за підтримку України у впровадженні внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав 6 березня під час телефонної розмови з віце-президентом США Майком Пенсом.

«Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким застереженням для російського агресора. Віце-президент Майкл Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет. Він також відзначив прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні Антикорупційного суду», – повідомляють у прес-службі президента.

Порошенко повідомив Пенсові про поточну ситуацію на Донбасі і продовження обстрілів із боку контрольованих Росією бойовиків, попри оголошений напередодні режим повного припинення вогню.

У зв’язку з цим, Петро Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію «для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів Мінських домовленостей».

Як повідомляє прес-служба Порошенка, віце-президент США Пенс підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні.

1 березня Пентагон повідомив, що Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin на суму 47 мільйонів доларів.

Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок. В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого 6-ма ракетами становить понад мільйон доларів США.