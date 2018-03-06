Вигадане авторами «Сімпсонів» слово додали до американського словника

Американський словник Merriam-Webster додав визначення слова embiggen, вигадане авторами мультсеріалу «Сімпсони». Про це словник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Укладники словника пояснюють, що слово embiggen означає «робити щось більшим чи ширшим».

BBC пише, що автори мультсеріалу вперше вжили це слово в 1996 році в епізоді Lisa the Iconoclast (дослівно – «Ліза – бунтар»).

Вчитель одного з головних персонажів, Барта, місіс Крабаппеь пише, що ніколи не чула слово embiggen до переїзду в Спрінгфілд, вигаданого містечка, де живуть герої. У відповідь вчитель Лізи дивується і називає це дієслово «ідеальним».

Компанія Merriam-Webster, яка займається виробництвом словників, заснована в 1828 році.