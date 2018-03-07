Сирійське ісламістське угруповання взяло на себе відповідальність за катастрофу російського літака

Сирійське ісламістське угруповання «Джейш аль-Іслам» («Армія Ісламу») взяло на себе відповідальність за катастрофу літака Ан-26 з російськими військовими на борту.

Як йдеться в заяві угруповання, яке цитує ліванське видання Ad-Diyar, по російському літаку відкрили вогонь з кулеметів, коли він, заходячи на посадку, був за сто метрів від землі.

Раніше в Міністерстві оборони Росії повідомили, що на борту літака Ан-26, який зазнав аварії в Сирії під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 39 людей. У відомстві також заявили, що всі, хто перебував на борту, були російськими військовослужбовцями.

За версією Міністерства оборони Росії, причиною аварії стала технічна несправність. Напад на літак в російському оборонному відомстві виключали.

Військова операція збройних сил Росії в Сирії проводиться з осені 2015 року. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ з Сирії у зв’язку з «виконанням» поставлених бойових завдань.