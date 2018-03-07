Посадовець загинув в Афганістані унаслідок нападу смертника

Дві людини загинули в столиці східної афганської провінції Нангархар Джалалабаді унаслідок нападу смертника. Серед загиблих був місцевий міністр хаджа та релігійних справ Абдул Захір Хаккані.

Речник губернатора провінції Нангарар Атауллах Ходжані заявив, що ще 10 людей отримали поранення.

Речник припустив, що, скоріше за все, Хаккані і був ціллю нападника.

«Він (міністр – ред.) йшов мостом, коли нападник підійшов до нього і підірвав себе», – розповів речник.

Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Підтримуваний Заходом уряд у Кабулі намагається перемогти «Талібан» та інші угруповання бойовиків після виведення більшої частини військ НАТО в 2014 році. Афганський уряд і таліби провели мирні переговори у 2015 році, але вони завершилися безрезультатно. Війна в Афганістані триває вже понад 16 років.