ОБСЄ закликає Туреччину звільнити 25 засуджених журналістів

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликає владу Туреччини звільнити засуджених напередодні 25 представників ЗМІ і зняти з них усі обвинувачення.

Суд у Стамбулі 8 березня засудив журналістів за звинуваченням у причетності до руху релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США і якого Анкара звинувачує в організації невдалої спроби державного перевороту в 2016 році. Він такі звинувачення відкидає.

За словами Дезіра, вчорашній вирок суду демонструє величезний тиск, якого зазнають медіа в Туреччині.

Представник ОБСЄ відзначив важливість того, що суд виправдав всіх підсудних за звинуваченням у спробі здійснити державний переворот. «Під час розслідування не було надано жодних доказів... Тому я закликаю Туреччину звільнити журналістів і зняти звинувачення», – сказав Дезір.

8 березня суд у Стамбулі засудив 25 журналістів до різних термінів ув’язнення за звинуваченням у причетності до руху Ґюлена. Вироки передбачають від двох до семи з половиною років ув’язнення. Із 25 засуджених 18 вже перебувають за ґратами.

За офіційною версією уряду Туреччини, внаслідок спроби перевороту 15 липня 2016 року загинули 248 людей – не рахуючи ще 24 загиблих підозрюваних учасників перевороту.

Після спроби перевороту в Туреччині за умов надзвичайного стану арештували понад 47 тисяч людей за підозрами у причетності до перевороту чи й у зв’язках із громадсько-релігійним рухом, який свого часу заснував Ґюлен. Іще понад 100 тисяч людей, працівників державних і бюджетних організацій і установ, були звільнені з посад практично без можливості знайти іншу схожу роботу. Серед них найбільше освітян, правоохоронців, військових, учених і працівників судової системи.

У лютому цього року суд у Стамбулі засудив шістьох журналістів, обвинувачених у причетності до спроби перевороту в 2016 році, до довічного ув’язнення. Серед засуджених – колишній головний редактор газети Taraf Ахмет Алтан, його брат, журналіст і вчений Мехмет Алтан, а також журналістка Назлі Ілічак. Представників ЗМІ звинуватили у зв’язках із релігійним діячем Фетхуллахом Ґюленом.