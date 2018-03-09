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10 Березень 2018, Київ 00:23
Новини | Міжнародні

У Тбілісі планують збільшити штраф за використання негрузинських написів на зовнішніх вивісках

Мер грузинської столиці Каха Каладзе на білборді у Тбілісі

У столиці Грузії планують збільшити штраф за використання негрузинської мови у зовнішній рекламі на вулицях міста. Порушникам правил штраф буде збільшений з 200 до 1000 ларі для фізичних осіб, а для юридичних осіб з 300 до 3000 ларі (1 долар США = 2,45 грузинських ларі).

Поправка передбачається відповідним законопроектом, який на засіданні уряду муніципалітету обговорював у п’ятницю мер Тбілісі Каха Каладзе.

Мер попросив керівника служби нагляду мерії надати відповідним організаціям і окремим особам «розумний термін» до 1 квітня для виправлення ситуації, що склалася. «Ми відправляємо до парламенту законопроект, який передбачає збільшення штрафів за невикористання грузинського алфавіту. Це категорично неприйнятно», – заявив Каладзе, якого цитує «Грузія онлайн».

За словами мера Тбілісі, зовнішній вигляд столиці необхідно довести до ладу. «Ми не проти кого-небудь, але всі повинні поважати грузинський алфавіт» – зазначив мер грузинської столиці.

Зараз штраф за порушення правил зовнішньої реклами у Тбілісі відповідає 80-90 доларам США.

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