Захарченко заявляє, що говорив із Рубаном лише про обмін

Лідер підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявляє, що із затриманим українською владою керівником центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном зустрічався лише з питань обміну полоненими. Заяву Захарченка цитують сайти сепаратистів.

«Із Володимиром Рубаном зустрічався тільки з питань обміну полоненими. Досить давно. Що стосується сценарію перевороту, який представлений СБУ, то він схожий на сценарій дешевого американського бойовика для країн третього світу», – заявляє Захарченко.

Рубана затримали зранку 8 березня під час перетину лінії розмежування на Донбасі в контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорськ». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема, збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Здобуто вагомі докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи за попередньою змовою з очільниками терористичної організації, так званої «ДНР», Захарченком і Тимофєєвим, а також іншими особами, спланували та вчинили конкретні дії, направлені на підготовку та вчинення серії терористичних актів у центральній частині міста Києва», – заявив 9 березня голова СБУ Василь Грицак.

Сам Рубан звинувачення відкидає.

9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» без можливості застави до 16 травня.