На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 9 березня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку від обстрілом опинилися опорні пункти поблизу Станиці Луганської, на Донецькому напрямку – укріплення українських військових поблизу Авдіївки та Водяного.

В угрупованні «ДНР» заявили про одне порушення перемир’я з боку українських військових 9 березня, бойовики звинвачують ЗСУ в обстрілі Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 9 березня.

2 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про домовленість тристоронньої контактної групи в Мінську про відновлення режиму припинення вогню з 5 березня.