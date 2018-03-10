В Афганістані повідомили про десятки загиблих у сутичці силовиків із талібами у провінції Фарах на заході країни, що протривала близько п’яти годин.

Як повідомив голова ради провінції Фарід Бахтавар, унаслідок бою, що спалахнув іще на світанку 10 березня в районі Бала-Булук, загинули вісім афганських спецпризначенців і десять поліцейських.

Також, за його словами, загинули близько 40 бойовиків ісламістського руху «Талібан».

За словами посадовця, на підтримку урядовим силовикам довелося викликати авіацію.

Тим часом у Міністерстві оборони Афганістану підтвердили загибель тільки чотирьох бійців сил спецпризначення. При цьому, додав речник міністерства Давлат Вазірі, ще неуточнене число бійців зазнало поранень.

Речник талібів Забігулла Моджагед заявив, що рух бере на себе відповідальність за напад.

У віддаленій від центру Афганістану провінції Фарах, що межує з Іраном, одній із найбідніших у країні, такі напади талібів останнім часом досить часті. Зокрема, 24 лютого в тому ж районі Бала-Булук унаслідок нападу талібів на блок-пост афганських сил загинули принаймні 18 афганських військових. Перед тим, 20 лютого, внаслідок нападу талібів на блок-пост афганської поліції в цій провінції загинули вісім працівників поліції і, за словами влади провінції, 13 бойовиків.