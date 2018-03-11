У Китаї дозволили «вічне правління» президента

Парламент Китаю дозволив лідеру держави Сі Цзіньпіну залишатися на цій посаді на необмежений термін.

Конституційна поправка була ухвалена щорічним засіданням Народного з'їзду народних представників у Пекіні 11 березня. Двоє делегатів проголосували проти змін та троє утрималися, всього голосувало близько 3 000 людей.

Конституція Китаю раніше дозволяла президентові два терміни перебування на посаді.

Ця поправка скасовує систему, яку запровадив колишній китайський лідер Ден Сяопін в 1982 році, спрямований на запобігання поверненню надмірностей диктатури протягом усього життя.

25 лютого офіційне китайське новинне агентство «Сіньхуа» повідомило, що Комуністична партія Китаю запропонувала вилучити з конституції положення, що обмежує перебування на посаді президента двома термінами.

В китайських соціальних мережах новина про ймовірне запровадження такого кроку стала приводом для численної критики: користувачі порівнювали пропоноване нововведення із правлінням північнокорейської династії та встановленням диктаторського режиму. Уряд відреагував на це активізацією державної пропаганди та блокуванням статей із будь-якою критикою.

Водночас, деякі китайці, які навчаються за кордоном, висловили свою стурбованість з приводу цього кроку.

У Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго були помічені плакати з зображенням Сі Цзіньпіна та текстом «Не мій президент», окрім того, критика поширилася, принаймні, на вісім інших університетів, у тому числі в Австралії.

Сі Цзіньпін прийняв владу 2012 року, його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. У жовтні минулого року Компартія затвердила його головою КНР на другий п’ятирічний термін.