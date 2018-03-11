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11 Березень 2018, Київ 15:22
Новини | Події

Українські військові повідомили про затримання озброєного чоловіка на Луганському напрямку

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив 11 березня про затримання озброєного чоловіка на Луганському напрямку.

«Після не прицільного обстрілу ворогом наших позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами. Завдяки професійним та грамотним діям українських захисників його було взято в полон. При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

На відео, оприлюдненому також, чоловік говорить, що він – з Горлівки на Донеччині, і висловлює намір взяти участь у програмі СБУ «На тебе чекають вдома».

За даними штабу, з початку конфлікту у ній взяло участь близько 200 колишніх бойовиків. За умовами програми , бойовики, які здалися і не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути виправдані через суд і повернутися до своєї сім’ї. Програма діє з 18 серпня 2015 року.

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