Одного українського військового поранили за минулу добу на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 5 порушень режиму тиші з боку сепаратистів за минулу добу. Зокрема, у зведенні йдеться про обстріли позицій українських військових поблизу Новгородського, Малинового та Катеринівки на Луганському напрямку, а також Водяного та Богданівки – на Донецькому.

«Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу», – мовиться у повідомленні.

Представники угруповання «ДНР» у свою чергу заявляють про один випадок порушення режиму припинення вогню з боку українських військових – поблизу населеного пункту Саханка. Угруповання «ЛНР» наразі ранкових зведень на своїх інформаційних ресурсах не публікувало.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набула чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.