Перегони стартували: президент Порошенко заявив, що йде на другий термін – ранковий ефір Радіо Свобода

Трамп захищає власного виробника. А хто захистить українські економічні інтереси?

«Інспектор Могеріні». Що в ЄС думають про реформи в Україні?

Що казав Порошенко блогерам про свою участь у президентських перегонах?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: експерт з міжнародної торгівлі, член Економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко, колишній віце-прем’єр і міністр економіки Володимир Лановий; експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, завідувач відділу Інституту філософії НАНУ Євген Бистрицький; блогер і волонтер Ярослав Матюшин, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала та позафракційний народний депутат Віталій Купрій.