Рада цього тижня може розглянути подання ГПУ щодо Бакуліна – спікер

Верховна Рада України цього тижня може розглянути подання Генеральної прокуратури щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата України Євгена Бакуліна з фракції «Опозиційний блок». Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

За його словами 12 березня закінчується 20-денний термін на внутрішні парламентські процедури щодо питання про зняття недоторканності з народних депутатів. Сьогодні ж парламентський комітет із питань регламенту розгляне подання, а в сесійній залі його можуть розглянути 15 березня, додав Парубій.

«Моя позиція незмінна: ніхто з народних депутатів не має ховатися за недоторканністю і якщо народний депутат винен у скоєнні злочину – нехай доводить свою правоту як і решта громадян: в суді», – сказав спікер.

22 лютого Парубій повідомляв, що Бакулін, згоди на притягнення до кримінальної відповідальності якого просить Генпрокуратура, а також його помічники, не виходять на зв’язок.

Голова Верховної Ради 19 лютого повідомив про отримання від генерального прокурора України подання щодо Бакуліна.

Парубій зазначив, що він передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань регламенту. 16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав це подання. У коментарях до допису у Facebook речниця Луценка Лариса Сарган додала, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» подання ГПУ назвали політично мотивованим.

За даними прокуратури, екс-голова правління «Нафтогазу» Бакулін є фігурантом так званої справи про «вишки Бойка» – оборудки 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. У ГПУ хочуть притягти його до відповідальності «за створення організованого злочинного угруповання» та «розкрадання державних коштів».

Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.

Силовики повідомляли, що колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій й Олександр Кацуби також є фігурантами справи щодо закупівлі бурових установок.

У лютому 2017 року в прокуратурі повідомили, що колишній заступник голови компанії «Нафтогаз України» Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством у справі щодо розкрадання державних коштів.