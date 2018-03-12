Луценко: слідство не може встановити місцезнаходження Бакуліна

Слідство не може встановити місцезнаходження народного депутата Євгена Бакуліна, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні регламентного комітету Верховної Ради.

«Довгий час не з'являється ні на засідання Верховної Ради, ні взагалі на території України. Наразі слідство не може встановити місце його перебування. Ми звернулися до його адвокатів з проханням надати нам інформацію про місце його знаходження, щоб законно передати йому всі процесуальні документи. Однак адвокат в телефонній розмові відмовив нам в цьому», – сказав Луценко.

Він заявив, що Бакуліна «треба оголосити в розшук».

12 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що парламент цього тижня може розглянути подання ГПУ щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Євгена Бакуліна.

16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав це подання. У коментарях до допису у Facebook речниця голови ГПУ Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» подання ГПУ назвали політично мотивованим.

За даними прокуратури, екс-голова правління «Нафтогазу» Бакулін є фігурантом так званої справи про «вишки Бойка» – оборудки 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. У ГПУ хочуть притягти його до відповідальності «за створення організованого злочинного угруповання» та «розкрадання державних коштів».

Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.