На Закарпатті учасники акції за права жінок заявляють про переслідування з боку націоналістів

На Закарпатті прихильники націоналістичної організації «Карпатська Січ» переслідують учасників акції за права жінок, яка відбулася в Ужгороді 8 березня, повідомила Радіо Свобода активістка, правозахисниця Віталіна Коваль.

Вона зазначила, що після нападу на акцію 8 березня її учасники звернулися до поліції. За словами Коваль, відтак «Карпатська Січ» почала залякувати активістів.

«Це виливається зараз у те, що вони ходять містом і шукають людей для того, щоб щось з ними зробити. Сьогодні вони знайшли двох активістів – Олександра Пересоляка та Лору Приходько. Вони сиділи навпроти обласного управління Національної поліції в Ужгороді. Правоохоронці просто дивилися на те, як близько 30 молодиків прийшли до цих двох людей і почали погрожувати, казати їм: «Забирайте речі, Ужгород – це не ваше місто», – сказала Коваль.

За її словами, Пересоляк звернувся до поліції, оскільки отримав легкі тілесні ушкодження. Вона додала, що на місце подій приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ.

«Ми зараз дуже боїмося. Ця група ходить по місту і шукає нас, щоб нам щось заподіяти», – додала Коваль.

Лідер «Карпатської січі» Тарас Деяк назвав звинувачення «спекуляцією і брехнею».

«Сьогодні патріоти виступили одним фронтом проти «псевдоактивістів»… Вони, скажімо так, отримали по заслугах. Вони вибачалися перед Карпатською Січчю, перед учасниками бойових дій, перед реальною громадою міста», – заявив Деяк.

Поліція наразі не коментувала конфлікт.

8 березня під час акції за права жінок в Ужгороді стався конфлікт. Поліцейські заявили, що учасників акції облили фарбою. За результатами інциденту затримали шістьох осіб, серед яких чотири жінки.

Деяк у коментарі Радіо Свобода заявив, що «Карпатська Січ» не має стосунку до події. Водночас він повідомив, що на акції були прихильниці організації.