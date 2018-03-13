Росія закликає Київ створити безпечні умови для голосування на виборах президента в Україні

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від Києва створити безпечні умови для голосування росіян на виборах президента Росії в Україні, повідомила прес-служба відомства.

«Вимагаємо від влади України безумовного забезпечення безпеки посольства Росії в Києві, російських генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові, недопущення створення будь-яких перешкод для їх повноцінного функціонування та вільного відвідування громадянами Росії», – заявили в МЗС.

У відомстві заявили, що стурбовані «намірами низки українських націонал-радикальних організацій перешкодити проведенню 18 березня 2018 року в російських дипломатичних і консульських установах на території України голосування на виборах президента Російської Федерації».

Вибори президента Росії призначені на 18 березня – четверту річницю анексії Криму. У них братимуть участь вісім кандидатів: Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією від 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.