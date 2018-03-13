Україна домагатиметься санкцій за втрачене в Криму обладнання для мовлення – Костинський

Україна може вимагати запровадження санкцій через захоплення Росією під час анексії Криму теле- й радіомовного обладнання, заявив 13 березня в ефірі Радіо Крим.Реалії член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський.

«У 2014 році росіяни стали працювати в Криму на вкраденій українській техніці. Ми з колегами з Міністерства інформаційної політики підготували такий звіт: що втратили державні, що втратили приватні мовники. В цілому Росія вкрала не менш як 300 аналогових телевізійних частот, не менш як 70 цифрових і понад 130 радіочастот. Гадаю, це призведе до санкцій проти більш ніж 30 російських мовників, які незаконно зайшли працювати на півострів», – зазначив він.

23 листопада 2017 року Костинський повідомив, що Україна збільшила потужність мовлення на територію анексованого Росією Криму більш ніж утричі.

Раніше в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що в 2018 році українське телебачення і радіо мовитиме на територію анексованого Криму з двох вишок у Херсонській області – на Чонгарі і в Чаплинці. Кількість трансльованих телеканалів при цьому планують збільшити до десяти, а радіостанцій – до семи.

Російська влада півострова неодноразово обіцяла глушити український сигнал.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.