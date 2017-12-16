Мовлення з материкової України на анексований Крим буде вестися з двох веж у 2018-му – Костинський

Член Нацради України з телерадіомовлення Сергій Костинский заявляє, що в 2018 році українське мовлення на територію анексованого Росією Криму буде здійснюватися з двох веж – у Чонгарі і Чаплинці.

Про це 16 грудня він написав у Facebook.

«Сигнал з Чаплинської вежі охопить Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області і Красноперекопський район АР Крим», – повідомив Костинський.

За його словами, протягом першої половини 2018 року планується збільшити висоту української вежі в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів.

Костинский також повідомив про плани «створити додатковий цифровий мультиплекс з метою організації потужного мовлення у напрямку Армянська і Красноперекопська перших 5 українських телеканалів».

Окрім того, за його словами, державні органи України планують організувати аналогове мовлення двох українських телеканалів і до 7 українських радіостанцій на анексувати півострів.

Як повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», публічних коментарів російської влади Криму з цього приводу наразі немає.

17 серпня з Чонгарської телерадіовежі в Херсонській області почалася трансляція цифрового телебачення на територію анексованого Криму.

На територію Північного Криму транслюються п'ять українських телеканалів – «UA: Крим», «5 канал», «Прямий канал» ( «Тоніс»), ICTV, «Чорноморська телерадіокомпанія».

23 листопада Костинский повідомив, що Київ збільшив потужність мовлення на територію анексованого Росією Криму більш ніж утричі.