Заборона на змагання в Росії стосується всіх українських спортсменів – Бринзак

Заборона на участь у змаганнях на території Росії стосується всіх українських спортсменів, а не лише біатлоністів. Про це 13 березня заявив російським спортивним виданням «Советский спорт» та «Спорт-экспресс» президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Таке рішення ухвалене на державному рівні не лише щодо біатлоністів. Віднині українські збірні з усіх видів спорту не братимуть участь у змаганнях, які проводяться на території Росії», – вказав спортивний функціонер.

Раніше 13 березня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубка світу в Росії. За його словами, таке рішення ухвалене на зустрічі з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

Раніше Бринзак заявляв, що рішення, чи поїде збірна України до російської Тюмені, має ухвалювати Міністерство молоді і спорту.

Наприкінці лютого Асоціації біатлону США й Чехії оголосили про бойкот етапу Кубка світу сезону 2017–2018 років, який пройде в російській Тюмені в березні. У заяві американської асоціації, зокрема, зазначається, що Росія, як і раніше, не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства, а спортсменам, які приїжджають в країну, загрожує небезпека.

Наприкінці 2017 року про бойкот змагань у Тюмені повідомила Асоціація біатлону Канади. Своє рішення біатлоністи пояснили недовірою до російської антидопінгової системи.