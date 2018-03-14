Компанія у США заплатить штраф за хабар російському посадовцю у справі про постачання урану

Американська компанія Transport Logistics International (TLI) погодилася виплатити 2 мільйони доларів, щоб залагодити звинувачення в тому, що підкупила засудженого нині екс-керівника одного з російських ядерних експортних підприємств за отримання контрактів на постачання урану до США, повідомили 13 березня у Мін’юсті США.

Компанія TLI визнала, що з 2004 до 2014 року тодішньому керівникові «Техснабекспорт» (дочірнє підприємство «Росатома») Вадиму Мікеріну виплатила понад 1,7 мільйона доларів.

Міністерство юстиції США заявило, що погодилося не переслідувати компанію в обмін на співпрацю в слідстві.

«Підкуп іноземних чиновників не тільки спотворює ринки і підриває демократичні інститути, це також може спотворити стимули тих, хто в змозі захистити громадськість, як це сталося в цьому випадку із транспортуванням ядерного матеріалу», – заявив виконувач обов’язків помічника генерального прокурора США Джон Кронан.

За законом про боротьбу з корупцією за кордоном хабарі іноземним чиновникам для укладення контрактів вважаються злочином.

Торік інформатор, який співпрацює у розслідуванні щодо корупційних дій Росії з продажу урану США, заявив, що у нього є докази зв’язків адміністрації президента Барака Обами з офіційними особами в Росії. Співробітники попередньої адміністрації це заперечують.

Упродовж багатьох років між Вашингтоном і Москвою існувала домовленість про перетворення урану з ядерних запасів Росії на цивільне пальне, яке доставлялось до Сполучених Штатів для використання на електростанціях.

Щоб виграти контракти на поставку російського урану, керівники TLI підкупили очільника «Техснабекспорту», дочірнього підприємства «Росатома», Вадима Мікеріна. У 2015 році суддя штату Меріленд засудив його до чотирьох років за відмивання грошей, пов’язаних з хабарами.

У січні прокуратура США звинуватила в хабарництві одного з контрагентів TLI Марка Ламберта, який заперечив звинувачення. Колишній співголова компанії Дарен Кондрі визнав себе винним за звинуваченнями в хабарницькій схемі в 2015 році.