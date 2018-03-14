Перший удар російського агресора взяли на себе добровольці – Порошенко з нагоди свята

Президент України Петро Порошенко відзначив роль українських добровольців, які проявили мужність у «найважчих боях» в перші дні збройного конфлікту на сході України.

«Саме ви прийняли на себе перший удар російського агресора та відчули на собі підступність і лють ворога, пройшли пекло найважчих боїв за Широкине, Іловайськ, Мар’їнку, Донецький аеропорт, самопожертвою, мужністю та героїзмом довели усьому світові, що ми нікому не віддамо право вирішувати нашу долю», – заявив Порошенко у зверненні до Дня українського добровольця.

Президент подякував тим, «не чекаючи офіційного оголошення мобілізації», став на захист України.

Вперше День українського добровольця 14 березня почали відзначати лише торік. Саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.