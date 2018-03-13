Радіо Свобода Daily: психотренінги для військових як ліки від паніки, страху і посттравматичного синдрому

«Золотий» Рептюх

Розпочнемо зі ще однієї перемоги. Паралімпієць Ігор Рептюх у лижних гонках на дистанції 20 кілометрів фінішував першим, причому відірвався від найближчого суперника майже на дві хвилини.

Тож у третій день змагань на XІІ Паралімпійських іграх Україна здобула три нагороди. Тепер у загальному заліку українські паралімпійці мають 9 нагород (3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових) і стають третіми в турнірній таблиці, випередивши команду без розпізнавальних знаків. Про черговий переможний день читайте у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор. А сьогодні вся увага буде прикута до біатлону. Чоловіки долають 12,5 кілометрів, жінки – 10 кілометрів.

Моґеріні в Києві

Євросоюз не стомився від України, навіть навпаки – дуже задоволений її успіхами в реформах. Таку компліментарну заяву зробила віце-президент Європейської комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенком у Києві. Про це свідчить спільна політика продовження санкцій щодо Росії та рішення ЄС виділити Україні один мільярд євро макрофінансової допомоги, додала вона. Водночас, Моґеріні нагадала Порошенкові, що міжнародні партнери чекають на запровадження в Україні незалежного Антикорупційного суду – і обов’язково з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії. А от що сказала гостя про Донбас, Крим та газ читайте у нас на сайті.

Шок і тортури

Майже тортури, садизм і знущання. Особливі психотренінги, які дозволяють під час бою не впасти в паніку або застигнути від страху. А також легше пережити жахи війни після демобілізації. Жорсткі курси стресостійкості для військових стають дедалі більш популярними в передових арміях світу. Тепер їх проводять і в Україні. Про ліки від паніки, страху і посттравматичного синдрому – у новому матеріалі «Донбас.Реалії»​.

Отруєння Скрипаля: Велика Британія проти Росії

Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, заявила прем’єр-міністр Тереза Мей. За її словами, при отруєнні Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Що конкретно зроблять буде відомо 14 березня, але серед можливих заходів, яких очікують від британського уряду, називають видворення російських дипломатів і анулювання віз росіянам, які постійно проживають у Великій Британії і яких пов’язують із Кремлем. У Москві тим часом заявили про свою непричетність і поскаржилися на «антиросійську істерію» у британських ЗМІ.

Далі тезово.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ викликала Надію Савченко на допит у справі Юрія Рубана. Втім вона повістки не отримала, бо перебуває з робочим візитом в ПАРЄ;

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту парламенту зняти недоторканість з народного депутата з фракції партії «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна;

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який змінює правила роботи ТОВ, встановлені в 1991 році;

А український мультфільм «Викрадена принцеса» зібрала понад 21 мільйон гривень за перший вікенд прокату.

З російської на українську

І на завершення велика справа однієї «маленької» людини. Єгор Гуськов, мешканець Дніпра, виріс у російськомовній родині. Ця мова супроводжувала його протягом навчання та й в дорослому житті. Однак з початком російської агресії Криму та на сході України він принципово вирішив перейти на українську. Каже: попри те, що спочатку було важко, тепер він своїм прикладом надихає російськомовних друзів і знайомих. Окрім того, Єгор бореться, щоб у громадських закладах клієнтів обслуговували державною мовою. Ми зібрали його поради.

Робіть себе й оточуючих кращими! Маленька справа може принести великі плоди!

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