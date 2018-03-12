Порошенко підписав закон, який змінює правила роботи ТОВ, встановлені в 1991 році

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Порошенко зазначив, що наразі діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в Україні регулюється законом про господарські товариства, ухваленим ще у 1991 році.

«І от, на сьогоднішній день парламент проголосував. І вже припиняється така юридична форма, яка працювала в нас з 1991 року», – цитує Порошенка прес-служба АП.

Згідно з повідомленням, закон запроваджує нові принципи регулювання, створення і ведення бізнесу.

«Ці процедури стануть простішими, зрозумілішими. Закон має забезпечити учасникам товариства комфортний правовий простір для врегулювання своїх відносин. Зменшити ризики захоплення контролю за товариством, фактично знищити ризики рейдерських атак. Знімаються обмеження щодо формування статутного капіталу, спрощується процедура реєстрації, успадкування частки в статутному капіталі товариства, право отримання кредиту чи фінансування під заставу частки товариства, що полегшить залучення додаткових коштів», – сказав Порошенко.

За його словами, «стає неможливим виключення міноритарного учасника за так зване систематичне невиконання або неналежне виконання обов’язків, що було вивчено і «від зубів відскакувало» певними рейдерами».

Верховна Рада підтримала проект закону про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю 6 лютого. «За» проголосували 285 народних депутатів.