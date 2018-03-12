Регламентний комітет Ради рекомендував парламенту зняти недоторканість із Бакуліна

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту надати згоду на притягнення народного депутата з фракції партії «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна до кримінальної відповідальності.

Також комітет визнав законними й обґрунтованими подання генерального прокурора Юрія Луценка на затримання і арешт Бакуліна.

12 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що парламент цього тижня може розглянути подання ГПУ щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Євгена Бакуліна.

16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав це подання. У коментарях до допису у Facebook речниця голови ГПУ Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» подання ГПУ назвали політично мотивованим.

За даними прокуратури, екс-голова правління «Нафтогазу» Бакулін є фігурантом так званої справи про «вишки Бойка» – оборудки 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. У ГПУ хочуть притягти його до відповідальності «за створення організованого злочинного угруповання» та «розкрадання державних коштів».

Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.