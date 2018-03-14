СБУ заявляє про блокування мережі, що планувала провокації в інтересах Росії

Служба безпеки України заявляє, що спільно з прокуратурою АРК заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, «причетної до організації провокаційних акцій на замовлення країни-агресора».

«Правоохоронці встановили, що координація антиукраїнської мережі здійснювалася Артемом Бузілою, який спрямовував вказівки стосовно проведення антиукраїнських заходів безпосередньо з адміністрації російського президента. Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього голови МВС України Захарченка», – йдеться в повідомленні СБУ.

У спецслужбі додали, що в рамках справи силовики провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи в різних регіонах України.

За результатами слідчих дій у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях слідчі вилучили для проведення експертизи 46 магнітних носіїв інформації і 38 мобільних пристроїв із важливими для досудового слідства матеріалами та даними, додали в СБУ.

«Виявлено друковані екстремістські агітаційні матеріали, документи із грифом «Для службового користування», які могли бути використані спецслужбами РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції. Вилучено матеріали з підготовки в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим і дискредитацією української влади та розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави», – йдеться в повідомленні.

У підозрюваних учасників мережі силовики вилучили карту однієї із областей України з відмітками мостів й інших стратегічних об’єктів та літературу з військової топографії, а також 700 грамів тротилу з п’ятьма електрозапалами, дві гранати Ф-1 та РГД-5, понад 600 набоїв різного калібру.

У СБУ повідомили, що справу порушили за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «державна зрада» і «створення злочинної організації».

Про затримання у повідомленні не йдеться. Дати проведення обшуків у СБУ також не наводять, але в прокуратурі АРК додали, що слідчі дії були проведені 12 березня.

Того дня Служба безпеки України повідомляла про проведення масових обшуків в осіб, підозрюваних у сприянні країні-агресору в проведені антиукраїнських акцій.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявляла, що серед цих громадян «є ті, хто має відношення до журналістського цеху». Про те, в яких регіонах проводили обшуки, не повідомляли.

Після цього київський журналіст Юрій Лукашин і керівниця гуманітарної групи «Українського вибору» Віктора Медведчука на Львівщині Інна Іваночко заявили, що в них вдома відбулися обшуки.