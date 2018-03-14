Жданов: українським спортсменам заборонили брати участь в усіх змаганнях на території Росії

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.

«Я підписав новий наказ – про те, що згідно із нещодавно схваленим законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території Росії», – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, два роки тому був виданий наказ, який стосувався участі спортсменів української збірної у спортивних змаганнях, які проходять на території Росії.

«Ми говорили «так» офіційним змаганням, чемпіонатам світу і Європи, етапам Кубків світу, іншим турнірам, які організовують міжнародні спортивні федерації, які є частиною ліцензійних змагань. Ми говорили «ні» комерційним змагання…» – пояснив він.

Раніше 13 березня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубка світу в Росії. За його словами, таке рішення ухвалене на зустрічі з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

Володимир Бринзак 13 березня заявив російським виданням, що заборона на участь у змаганнях на території Росії стосується всіх українських спортсменів, а не лише біатлоністів.

Наприкінці лютого Асоціації біатлону США й Чехії оголосили про бойкот етапу Кубка світу сезону 2017–2018 років, який пройде в російській Тюмені в березні. У заяві американської асоціації, зокрема, зазначається, що Росія, як і раніше, не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства, а спортсменам, які приїжджають в країну, загрожує небезпека.

Наприкінці 2017 року про бойкот змагань у Тюмені повідомила Асоціація біатлону Канади. Своє рішення біатлоністи пояснили недовірою до російської антидопінгової системи.

Україна визнала Росію країною-агресором.