Порошенко: Україна готова збільшити присутність у миротворчих силах ООН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна в разі необхідності готова збільшити свою присутність у миротворчих силах ООН в низці регіонів світу. Про це він повідомив на спільній з федеральним президентом Республіки Австрія Александром ван дер Белленом прес-конференції у Києві.

«Ми обговорили з паном президентом ситуацію на окупованому Донбасі. Президент Австрії в черговий раз запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй за рішенням Ради безпеки ООН. І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, то Україна готова збільшити свою присутність у миротворчих силах в інших регіонах і територіях», – зауважив Порошенко.

У свою чергу, президент Австрії Александер ван дер Беллен підтвердив намір Відня вивчити питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас.

Починаючи з 1992 року Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН. За даними Міноборони, понад 42 тисячі військовослужбовців Збройних сил України взяли участь в операціях з підтримання миру і безпеки. Представництво України при ООН повідомляє, що 539 «блакитних шоломів» (489 військовослужбовців та 50 поліцейських) представляють Україну в семи операціях ООН з підтримання миру.