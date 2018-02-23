Чи миротворці на Донбасі принесуть мир Україні?

Криза в Україні є головним джерелом напруження у відносинах між НАТО і Росією, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Тому Північноатлантичний союз розраховує на те, що шляхом виконання мінських угод і розгортання миротворців на окупованому Донбасі вдасться зменшити напруження, пише видання The National Interest.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, він мав зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у перебігу якої підкреслив важливість виконання мінських угод.

Проте питання миротворців ООН на Донбасі залишається спірним, і, як додав Столтенберґ, поки що зарано казати про присутність миротворців. Однак він підкреслив, що важливо продовжувати заходи в цій справі й розглядати різні пропозиції про виконання мінських угод.

Одним із можливих шляхів, запропонованих спеціальним американським посланцем Куртом Волкером, було б поетапне розгортання миротворців при одночасному виконанні Україною деяких із заходів, передбачених мінськими угодами. Поетапний підхід, сказав генсекретар НАТО, є способом досягнення угоди.

Одним із спірних пунктів між НАТО і Росією є чисельність і склад цих сил. Миротворці, на його думку, мусять нести відповідальність за весь регіон, включно з державним кордоном між Україною і Росією. Але він заявив, що на зустрічі не обговорювався склад сил ООН і те, які країни мали б направити до них своїх військовослужбовців.

Як пише видання The National Interest, Росія, за всіма ознаками, не погодиться на участь військ країн НАТО в миротворчій місії. «НАТО – це лише 29 країн, ООН – це весь світ, тому сили ООН можуть представляти більше країн, ніж лише НАТО», – підкреслив Столтенберґ.

Проте будь-яка угода, принаймні, як це розуміє Державний департамент США, вимагатиме від Росії, щоб вона зробила перший крок для зменшення напруження. Але неясно, чи державний секретар Рекс Тіллерсон, чи будь-хто інший в його відомстві дійсно говорить від адміністрації президента США Дональда Трампа, пише The National Interest.

У промові в Дипломатичній академії МЗС України заступник державного секретаря Джон Салліван під час відвідин Києва в середу заявив: «Важливо бути відкритим про політику США щодо конфлікту: Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Ми ніколи не поміняємо один регіон України на інший».

Державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив Курта Волкера в липні минулого року спеціальним представником у питанні України з метою спонукати Росію вийти з глухого кута і врегулювати конфлікт шляхом втілення мінських угод, сказав заступник держсекретаря Джон Салліван.