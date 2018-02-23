У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон на Львівщині) чергова ротація. Зараз тут стандарти НАТО опановують українські військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади. Під керівництвом військових інструкторів країн НАТО та України українські бійці вивчають надання першої медичної допомоги, відшліфовують навички стрільби. Канадські інструктори керують заняттями з тактики із застосуванням танкових підрозділів у бою. За словами українських бійців, досвід країн НАТО з тактики і топографії знадобиться у зоні бойових дій на Донбасі. Понад 400 військових інструкторів зі США, Канади, Польщі, Британії, Литви, Данії тренують українських військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій на Донбасі. Країни-члени НАТО розпочали підготовку українських бійців на Яворівському полігоні в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» у 2015 році. Кожна українська бригада проходить вишкіл протягом 55 днів. За час тренувань близько 7 тисяч українських солдатів і офіцерів опанували натовські стандарти.