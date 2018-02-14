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14 Лютий 2018, Київ 22:02
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Пристайко: блокуванням засідань Угорщина «дратує» НАТО не менше, ніж Україну (відео)

Пристайко: блокуванням засідань Угорщина «дратує» НАТО не менше, ніж Україну (відео)
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Діями з блокування засідань Комісії Україна – НАТО Угорщина «дратує НАТО не менше, ніж Україну», заявляє голова представництва України при Північноатлантичному альянсі Вадим Пристайко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода 14 лютого в Брюсселі, Пристайко заявив: «Наразі у нас немає плану на випадок того, що наступне засідання (Комісії Україна – НАТО) не відбудеться, бо ми плануємо, що воно таки відбудеться». 12 лютого керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна і далі ветує участь України у запланованому на 14-15 лютого засіданні НАТО на рівні міністрів оборони. Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року.

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