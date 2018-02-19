Це має бути одна із найпотужніших місій в історії ООН – Єлісєєв про миротворців для Донбасу

Гість програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, заступник глави Адміністрації президента України

Інна Кузнецова: Одна з тем Мюнхенської безпекової конференції – миротворці на Донбасі. Пане Єлісєєв, як Ви оцінюєте підсумки поїздки президента України Петра Порошенка?

Президент провів низку важливих двосторонніх зустрічей. Досить успішні

– Це була дуже насичена і динамічна участь. Для нас ключове – українська тема була вписана в глобальний міжнародний контекст. Президент провів низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеком ООН, генсеком НАТО, американською стороною. Вони були досить успішні.

Найближчими тижнями і днями побачимо, що сигнали, які передала Україна під час зустрічей, поступово даватимуть результати. Ключовий сигнал – світ поступово скочується в світову гібридну війну. На жаль, одним із ключових майданчиків, на якому це відбувається, є територія України. Тому має бути приділено більше уваги саме врегулюванню ситуації на Донбасі – допомагаючи Україні, вільний світ допомагає і самим собі, тобто зміцнює свій суверенітет і територіальну цілісність.

Є цілковита підтримка саме логіки розміщення миротворців на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою кордону

Ідея миротворчої операції під егідою ООН на території окупованого Донбасу все більше й більше об’єднує навколо себе прихильників. Конференція показала, що є цілковита підтримка саме логіки розміщення миротворців на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою кордону. Ця тема була докладно обговорена під час двосторонніх зустрічей, наслідком чого стали відповідні заяви, зокрема президента Фінляндії, міністра оборони Швеції й американської сторони.

Також була представлена доповідь вашингтонського інституту Хадсона, незалежної інституції. Це перша спроба комплексного аналізу можливих оптимальних опцій розгортання миротворчої місії ООН. За цим мають надійти реакції й інших сторін, зокрема ООН...

Ми запропонували генсеку ООН розглянути можливість щодо направлення передової технічно-оціночної місії на Донбас, оцінити ситуацію на місці

Ми запропонували генсеку ООН розглянути можливість щодо направлення передової технічно-оціночної місії на Донбас, щоб оцінити ситуацію на місці.

Це має бути багатофункціональна, комплексна операція, яка має включати не лише військовий компонент, який має організувати безпеку, але й поліцейський, можливо навіть, цивільний. Мюнхен став майданчиком, на якому вже пішла предметна дискусія щодо миротворчої операції ООН.

– Реакція прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, який сказав, що потрібно це обов’язково обговорювати з представниками «ДНР» і «ЛНР».

Не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками – всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть Росія

– Остаточне рішення буде за Радбезом ООН, передовсім за постійними членами Радбезу, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками – всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть Російська Федерація, і в цьому зв’язку ключовим викликом є отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви.

Базові принципи розгортання миротворчої операції ООН, крім Радбезу ООН, згода приймаючої сторони. Це територія України, нам не потрібна згода бандугруповань

Базові принципи розгортання миротворчої операції ООН – головне, щоб була передовсім, крім рішення постійних членів Радбезу і рішення Радбезу ООН в цілому, згода приймаючої сторони. Якщо буде з боку України згода (це територія України), то нам не потрібна на це згода окремих якихось бандугруповань.

Для цього потрібен певний час. Це має бути одна із найпотужніших миротворчих місій в історії ООН. Все залежатиме від політичної волі ключових партнерів. Рано чи пізно її треба розгортати.

Ми вже втратили три роки після пропозиції президента України. Дуже важливо, що всі все більше розуміють, що без такої операції забезпечити виконання Мінських домовленостей неможливо.

У кулуарах активно спілкувалися з міністром закордонних справ Лавровим багато з наших партнерів, активну роботу здійснює по іншому треку Курт Волкер, який веде активний діалог не лише з Москвою, а й з потенційними, ключовими контрибуторами до такої миротворчої операції, активно працює президент.

Усе робиться, щоб створити критичну масу тиску на Росію. Росія залишається наодинці. Вона в глухому куті

Усе робиться, щоб створити критичну масу тиску на Російську Федерацію, аби вона погодилася саме на той формат, який найбільше влаштовує не лише Україну, а й все демократичне співтовариство. Росія зі своєю концепцією так званої «миротворчої операції» залишається наодинці. Вона зараз, по суті, в глухому куті. Щоб вирулити з цього глухого кута, їй треба погоджуватися саме на таку місію...

«Нормандський формат» продовжує працювати

Зустріч («Нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ – ред.) з технічних причин була перенесена. «Нормандський формат» продовжує працювати. Робота постійно відбувається на різних рівнях. Тільки ми не робимо з цього великого пафосу й реклами. Інколи вона потребує тиші.

– Про заручників багато говорили. І президент України телефонував президенту Російської Федерації. На коли можна очікувати чергового обміну?

– Це питання дуже чутливе. Не хотів би бути безвідповідальним і робити, як дехто час від часу робить, безвідповідальні заяви, тільки стрясаючи повітря. Як правило, роблять заяви ті, хто найменше робить внесок у звільнення заручників. Ця тема не для піару. Ви просто не уявляєте, як багато часу особисто президент приділяє питанню звільнення заручників. Він робитиме все можливе, щоб це було якомога швидше.

– Поки президент був у Мюнхені, у Києві громили офіс «Росспівробітництва». Постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич зробив з цього приводу заяву.

– Акти вандалізму, які відбуваються на території України, абсолютно неприйнятні. Повинні себе поводити гідно – ми є демократична, цивілізована держава. Не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України або що робить Росія стосовно до українців на російській території.

Це не додає нам позитивного іміджу і за кордоном. Україна позиціонує себе як держава, де поважають права людей, а також право людей на мирні акції. Сподіваюся, що з цього будуть зроблені висновки правоохоронними органами. Ті, хто спровокував ці акти або були безпосередніми учасниками, мають понести покарання.

– Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум щодо порушення Росією морського права. Що це дасть Україні?

– Це один із юрисдикційних органів, через який ми намагаємося відстояти суверенне право України в акваторіях Чорного і Азовського морів та Керченської протоки. Не йдеться ні про статус Криму, ні про якісь делімітації – це не є питання врегулювання. Оскільки для всіх зрозуміло, що Крим – це територія України. Йдеться про захист економічних, культурних, інвестиційних інтересів у відповідних акваторіях.

Ми хочемо, щоб країна-агресор, яка захопила ці території, здійснює незаконний вилов риби, видобуток корисних копалин, заплатила за це ціну. Це один із важливих елементів захисту наших інтересів. Ми й далі працюємо в рамках Міжнародного суду ООН. Нарешті МЗС, всі компетентні українські структури здійснили вагому роботу, зібрали всі факти, докази саме порушень прав України. Є навіть факти порушення наших прав щодо археологічних знахідок.