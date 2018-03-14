Вбивство Вороненкова: Україна оголосила в розшук ймовірного замовника

Національна поліція України оголосила в розшук Володимира Тюріна, підозрюваного в замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Про це свідчить запис від 14 березня в розділі «розшук» на офіційному сайті МВС України.

За інформацією видання «Лівий берег», Тюрін оголошений у розшук у зв’язку з тим, що російська сторона не відповіла на запит Генеральної прокуратури про його екстрадицію в Україну.

Запит був направлений 9 жовтня 2017 року.

Також найближчим часом Україна планує подати документи в Інтерпол для оголошення Володимира Тюріна в міжнародний розшук.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні минулого року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.