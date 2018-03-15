У Росії з наближенням 18 березня збільшується тиск на противників виборів – Amnesty International

Напередодні президентських виборів 18 березня у Росії пожвавилися переслідування владою активістів, зокрема з числа тих, хто виступає за бойкот голосування, йдеться у заяві від 15 березня міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

«На підставі драконівського закону про публічні заходи влада цілеспрямовано переслідує активістів за заклик бойкотувати вибори. При цьому влада не тільки усіляко перешкоджає проведенню публічних заходів прихильників бойкоту, в ході наступу на опозицію на довільних підставах і політично мотивованих звинуваченнях було затримано чимало поважних представників бойкоту», – йдеться у заяві.

Правозахисники також вказують, що за минулі декілька років влада в Росії серйозно розширила свій «репресивний арсенал» в боротьбі з демонстрантами.

«Намір Кремля абсолютно очевидно – на фінальному етапі виборчої кампанії зачистити вулиці від найбільш завзятих демонстрантів і прихильників бойкоту», – заявив Денис Кривошеєв, заступник директора Amnesty International по Європі та Центральній Азії.

«Маючи широкий набір інструментів для боротьби з суспільним невдоволенням, влада, як зазвичай, вдалася до свого улюбленого методу – садити своїх критиків за ґрати без будь-яких на те підстав», – додав він.

Ідею бойкотувати вибори пропагує один з опозиційних лідерів Олексій Навальний, якому було відмовлено в реєстрації кандидатом в президенти. Прихильників Навального останнім часом активно затримували російські силовики. Серед них опинилися голова штабу Навального Леонід Волков, координатор його штабу в Санкт-Петербурзі Денис Михайлов, координатор руху «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров та інші.

«Ця виборча кампанія серйозно затьмарена масовими нападами на критиків президента Путіна, при цьому переслідування з метою змусити опозиціонерів замовкнути стають жорсткішими щораз ближче до дати виборів», – заявив Кривошеєв.

У президентських виборах в Росії, що заплановані на 18 березня, візьмуть участь 8 кандидатів, але чинний президент Володимир Путін, як припускають, виграє ще один шестирічний термін на посаді глави держави.