КБ «Південне» не визнає вимог Міноборони Росії щодо стягнення коштів через розірваний контракт

Конструкторське бюро «Південне» (Дніпро) не визнає вимог Міністерства оборони Росії щодо стягнення з конструкторського бюро коштів через розірваний контракт. Про це Радіо Свобода 15 березня повідомили на підприємстві.

За інформацією підприємства, контракт був розірваний у зв’язку з рішенням України щодо припинення співпраці з Росією у військовій сфері.

Водночас на підприємстві відмовилися від коментарів щодо рішення Арбітражного суду Москви, про яке повідомили російські ЗМІ.

За даними російського сайту «Електронне правосуддя», позов Міністерства оборони Росії до українського КБ «Південне» був поданий до суду 7 лютого 2017 року. Кілька разів його розгляд відкладався. 15 березня на сайті повідомили про рішення Арбітражного суду Москви про повне задоволення позову. Справа розглядалась у закритому судовому засіданні, тому подробиці суд не розголошує.

Водночас російські ЗМІ інформують, що Арбітражний суд Москви ухвалив стягнути з українського конструкторського бюро «Південне» 1,1 мільярда рублів (близько 502,5 мільйона гривень). Такий позов подавало Міноборони Росії через розірвання контракту від 2003 року на здійснення робіт для продовження термінів експлуатації стратегічної ракети РС-20В «Воєвода» (за класифікацією НАТО, SS-18 «Сатана»).