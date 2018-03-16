Спецслужби попередили про напади російських хакерів на інфраструктуру США

Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне бюро розслідувань США оприлюднили 15 березня детальний звіт із доказами про російські кібернапади на урядові установи США й організації в галузях енергетики, зокрема ядерної, торгівлі, водопостачання, авіації і на критично важливі об’єкти.

«МВБ і ФБР характеризують цю діяльність як багатоступеневу кампанію вторгнення, здійснену кібердіячами російського уряду, які обирали за ціль комп’ютерні мережі малих торговельних установ, у які вони встановлювали шкідливі програми, здійснювали доступ до конфіденційних даних (фішинг) і здобували віддалений доступ до комп’ютерних мереж енергетичного сектору. Здобувши цей доступ, кібердіячі російського уряду здійснювали розвідку цих мереж, просувалися ними і збирали інформацію про промислові автоматизовані системи управління», – йдеться у звіті з уточненням, що такі дії відбувалися щонайменше, починаючи з березня 2016 року.

Спецслужби США підкреслюють, що шкідливі програми вже виявлені в системах безпеки декількох компаній з енергетичного і ядерного секторів. Стверджується, що знайдене програмне забезпечення має «російський слід», але ці вторгнення не спричинили масштабних перебоїв.

Американські спецслужби нещодавно заявили, що Кремль може почати хакерські операції проти Заходу і, як виглядає, не боїться за це покарання. Водночас дії російських хакерів Мінфін США вказав як одну із причин застосування нового пакету санкцій на Росію 15 березня. Москва заперечує намагання зламати системи інших країн.