У посольстві США в Україні вітають обрання Смолія головою НБУ

Посольство США в Україні вітає обрання Якова Смолія головою Національного банку України, йдеться в Twitter-повідомленні посольства 16 березня.

«Вітаємо нового голову НБУ Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з вами та вашою командою. Незалежний Національний банк – вкрай важливий для економічного зростання України,» – йдеться в повідомленні.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович заявляла про підтримку реформ у банківському секторі України. Вона також зазначила: якщо Україна прямуватиме шляхом впровадження реформ, то економічні покращення ставатимуть відчутними.

Призначення Смолія головою Нацбанку позитивно оцінили і у МВФ.

15 березня Верховна Рада за пропозицією президента призначила Якова Смолія головою НБУ, звільнивши з цієї посади Валерію Гонтареву. Смолій з 11 травня минулого року виконував обов’язки голови НБУ.