Ліга Європи: стали відомі чвертьфінальні пари

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи.
Німецький «Лейпциг» зустрінеться із французьким «Марселем», англійський «Арсенал» – із московським ЦСКА, іспанський «Атлетіко» – із португальським «Спортингом», а італійський «Лаціо» – із австрійським «Зальцбургом».
Матчі відбудуться 5 і 12 квітня.
Представник від «України» київське «Динамо» покинуло турнір на стадії 1/8 фіналу, програвши італійському «Лаціо». Раніше, за результатами групового етапу, Лігу Європи залишила луганська «Зоря».
Фінал відбудеться у французькому «Ліоні» 16 травня.
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