У вихідні в’їзд вантажівок до Києва обмежать – КМДА

В’їзд вантажівок до Києва обмежать від 19:00 16 березня до понеділка, 19 березня, через погіршення погодних умов, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Режим обмеження в’їзду передбачає, що відповідні служби оперативно ухвалюватимуть рішення про заборону або дозвіл на проїзд вантажівок в місто, виходячи з погодних умов», – заявили в КМДА.

Поворозник зазначив, що рішення дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

Столична влада закликала водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях «для належної роботи снігоприбиральної техніки».

Поворозник заявив, що в разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. Першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

В Україні з другої половини 16 березня із посиленням у суботу очікується сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер, ожеледиця і пониження температури повітря. Рятувальники закликали громадян бути обережними.