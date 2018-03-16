МВС: охорона Києва посилена для протидії злочинності й запобігання дестабілізації ситуації

Охорона Києва посилена для протидії злочинності й запобігання дестабілізації ситуації, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

«Від сьогодні про безпеку киян та гостей столиці дбатимуть додаткові посилені наряди Національної поліції та Національної гвардії. До цілодобового патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Нацгвардії, а також антиконфліктні групи», – заявили в МВС.

У відомстві не повідомили причин рішення посилити охорону столиці.