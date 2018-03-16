Британська поліція почала розслідувати вбивство соратника Березовського

Поліція Великої Британії порушила кримінальну справу про вбивство російського підприємця Миколи Глушкова після того, як експертиза показала, що він був задушений.

Сім’я Глушкова сповіщена про рішення поліції, яка надає родичам моральну підтримку, йдеться в повідомленні на сайті поліції Лондона.

68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні.

На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.

Глушкова знайшли мертвим через тиждень після отруєння в британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Вони перебувають у лікарні в критичному стані. За даними британських слідчих, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Влада Британії покладає на Москву відповідальність за це отруєння. Росія звинувачення відкидає.