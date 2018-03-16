Посол Росії в ОБСЄ про недопуск до дипустанов 18 березня: це втручання у внутрішні справи Росії

Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич називає рішення МВС України про недопуск громадян Росії до російських дипломатичних установ 18 березня, у день проведення президентських виборів, є «відкритим втручанням у внутрішні справи Росії».

«Закликаємо @ItalyatOSCE, @gremingerosce, @osce_odihr, @OSCE_SMM відреагувати на кричуще рішення Києва про недопуск російських громадян на територію російських дипломатичних установ в Україні в день виборів президента Росії. Це – відкрите втручання у внутрішні справи Росії», – сказав Лукашевич, якого цитує російська місія в ОБСЄ у twitter.

16 березня в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть, доступ матимуть особи винятково з дипломатичним статусом.

У МВС зауважили, щоб «уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв».

Заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв назвав ситуацію неповагою України до міжнародного права. Міністерство закордонних справ Росії висловило обурення цим рішенням Києва.

18 березня в Росії відбудуться президентські вибори. В Україні в цей день мали відкритися чотири дільниці для голосування – у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Виборчі дільниці повинні були працювати в посольстві Росії в Україні (Київ), а також у генконсульствах.