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17 Березень 2018, Київ 10:45
Новини | Події

«Укравтодор»: попри негоду, проїзд дорогами державного значення забезпечений

Державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор» заявляє, що, попри складні погодні умови, проїзд дорогами державного значення і на перевальних ділянках доріг забезпечено.

Як повідомляє прес-служба агентства, покриття на дорогах в більшості областей – мокре, в областях, де йде сніг, покриття – засніжене, а на перевальних ділянках доріг – дощ, лише на Ужоцькому і Вишківському перевалах без опадів.

В «Укравтодорі» нагадують, що на період складних погодних умов тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у Київ.

Як повідомляють в агентстві, станом на 8:00 у Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській падає сніг, невеликий сніг – у Київській, Чернігівській. Вінницькій, Хмельницькій областях, а в центральних, західних східних та південних областях невеликий дощ. Температура повітря в центральних, східних і західних областях від 0 до 8 градусів тепла, на півночі від 8 градусів морозу до 0, на півдні від 2-10 градусів тепла.

Напередодні «Укравтодор» закликав водіїв утриматися від поїздок автотранспортом на далекі відстані.

18-19 березня в більшості областей України також очікуються опади, синоптики попереджають про ожеледицю.

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