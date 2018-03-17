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17 Березень 2018, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

Сі Цзіньпіна переобрали керівником Китаю

Сі Цзіньпін

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін переобраний головою КНР на другий п’ятирічний термін. За нього одноголосно проголосували 2970 членів Всекитайських зборів народних представників в Пекіні.

Лідер Компартії Китаю переобраний також на посаду голови Центральної військової ради КНР.

Раніше цього тижня в Китаї були схвалені поправки до Конституції, згідно з якими скасовано обмеження в два терміни перебування на посаді голови КНР – таким чином, парламент дозволив лідеру держави Сі Цзіньпіну залишатися на цій посаді на необмежений термін.

Ця поправка скасувала систему, яку запровадив колишній китайський лідер Ден Сяопін в 1982 році, спрямований на запобігання поверненню надмірностей диктатури протягом усього життя.

Сі Цзіньпін прийняв владу 2012 року, його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. У жовтні минулого року Компартія затвердила його головою КНР на другий п’ятирічний термін.

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