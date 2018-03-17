Сі Цзіньпіна переобрали керівником Китаю

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін переобраний головою КНР на другий п’ятирічний термін. За нього одноголосно проголосували 2970 членів Всекитайських зборів народних представників в Пекіні.

Лідер Компартії Китаю переобраний також на посаду голови Центральної військової ради КНР.

Раніше цього тижня в Китаї були схвалені поправки до Конституції, згідно з якими скасовано обмеження в два терміни перебування на посаді голови КНР – таким чином, парламент дозволив лідеру держави Сі Цзіньпіну залишатися на цій посаді на необмежений термін.

Ця поправка скасувала систему, яку запровадив колишній китайський лідер Ден Сяопін в 1982 році, спрямований на запобігання поверненню надмірностей диктатури протягом усього життя.

Сі Цзіньпін прийняв владу 2012 року, його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. У жовтні минулого року Компартія затвердила його головою КНР на другий п’ятирічний термін.