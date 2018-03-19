Путін: Росія не збирається розганяти гонку озброєнь

Росія не збирається «розганяти» гонку озброєнь, заявив президент Росії Володимир Путін на наступний день після виборів глави держави.

«Ніхто не збирається розганяти якусь гонку озброєнь. Ми збираємося, навпаки, вибудовувати відносини з усіма державами світу таким чином, щоб вони були конструктивними», – сказав Путін.

Він додав, що Росія не допустить «ніякої гонки озброєнь».

«У нас усе є. Ми, напевно, у цьому сенсі забезпечені», – заявив Путін.

1 березня президент Росії у зверненні до Федерального зібрання розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс «Сармат», авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком та бойову лазерну установку.

18 березня в Росії відбулися вибори президента. За попередніми даними, Володимир Путін перемагає на виборах із рекордним результатом у 76,7 відсотка голосів і стає президентом вже на четвертий термін.