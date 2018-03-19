Франція розробила і подарувала Україні концепцію сонячної електростанції в Чорнобилі

Міністерство економіки та фінансів Франції профінансувало розробку концепції сонячної електростанції в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Розробник концепції (техніко-економічного обґрунтування), компанія Tractebel France, визначила дві території у внутрішній (десятикілометровій) зоні відчуження ЧАЕС, де таке будівництво є найбільш доцільним.

На цих ділянках можна встановити сонячну електростанцію з піковою потужністю 1,2 гігавата, тобто трохи більше, ніж виробляв один з чотирьох енергоблоків ЧАЕС, заявив на презентації техніко-економічного обґрунтування віце-президент Tractebel France Бернард Хаммер. Він пояснив, що проект дещо ускладнює радіоактивне забруднення території, але умови його реалізації поліпшує готова інфраструктура: дороги, лінії електропередач та чинні трансформаторні підстанції Чорнобильської АЕС, здатні передавати близько чотирьох гігават електроенергії.

«Ми готові стати партнером України в інноваційних рішеннях, таких, як АЕС у Чорнобилі. Ми маємо для цього необхідний досвід: наша компанія – серед світових лідерів з проектування об’єктів гідроенергетики, вітрових та сонячних електростанцій, а також об’єктів ядерної інфраструктури», – запевнив Бернард Хаммер.

За словами розробників концепції сонячної електростанції в Чорнобилі, її варто розбудовувати поступово, вводячи в експлуатацію блоками по 150 мегават. Один такий блок споруджуватиметься до 17 місяців, однак можна зводити по кілька блоків одночасно, уточнюють автори проекту.

Зі свого боку, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак наголосив, що держава змінила законодавство для максимального сприяння розвитку відновлюваної енергетики у зоні відчуження. За його словами, нині є понад 60 компаній, які виявили бажання інвестувати у сонячні електростанції в зоні відчуження: причому можливе як будівництво всього проекту 1,2 гігавати одним інвестором, так і створення кількох електростанцій по 150 мегават, які належатимуть різним власникам.

За задумом Мінекології, інвесторів має зацікавити ставка оренди землі в Чорнобильській зоні, яка у сім разів менша за аналогічну вартість за межами Чорнобиля, спеціальне законодавство, створене для таких проектів та український зелений тариф, який є одним з найбільших у Європі.

«Від початку роботи цього складу уряду ми намагаємося зробити зону відчуження територією науки й інновацій. Але водночас ми шукаємо змогу повернути ці території до української економіки. Тому ми працювали в напрямку відновлюваної енергетики, шукали партнерів з досвідом і високими технологіями. Результатом цього є техніко-економічне обґрунтування, результат спільної роботи України та Франції», – наголосив Остап Семерак.

Зі свого боку, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон назвала презентацію концепції СЕС у Чорнобилі символічною подією: «Сонячна електростанція поблизу Чорнобиля – це високотехнологічний, унікальний проект. І символізм у тому, що в зоні найбільшого у світі техногенного лиха розвивається зелена енергетика!»

Наразі угоду з українським урядом про будівництво сонячних потужностей у Чорнобилі уклав лише один інвестор, українсько-німецька компанія «Солар Чорнобиль». На початку року інвестор завершив будівництво невеликої сонячної електростанції, яка розташована лише в ста метрах від зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. Її потужність – один мегават, і вона здатна забезпечувати потреби жителів невеликого селища. Наразі триває підготовка її підключення до електромережі ЧАЕС.

І сам інвестор, і Мінприроди оцінюють цей проект як пілотний, на прикладі якого в Україні відпрацювали зміни до законодавства та механізми оформлення землі й надання дозволів для будівництва сонячної електростанції в зоні відчуження.